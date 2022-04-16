الزوراء وأربيل يختتمان الجولة 27 من ممتاز الكرة

2022/04/16 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يحل فريق الزوراء، ضيفاً على أربيل ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ويلتقي الفريقان على ملعب فرانسوا حريري مساء اليوم لحساب مباريات الجولة 27 من البطولة.ويقف الزوراء عند المركز الخامس برصيد 46 نقطة، حيث يمر الفريق بفترة غير جيدة تحت قيادة المدرب […]

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