2022/04/16 | 12:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4yMlDQrJSSk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاة 11 شخصا مدنيا بحادث سير نتيجة السرعة الشديدة في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفاة 11 شخصا مدنيا بحادث سير نتيجة السرعة الشديدة في نشرة الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).