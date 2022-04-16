مستشار سابق لبوتين يقترح خطوة غير عسكرية لإنهاء الحرب على أوكرانيا

2022/04/16 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أندريه إيلارويونوف، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الروسي بوتين، إن هناك طريقة واحدة يمكن أن تنهي الحرب الروسية على أوكرانيا في غضون شهر.

وأوضح إيلارويونوف أنه يمكن إنهاء الحرب خلال شهر أو شهرين، من خلال استخدام أدوات غير عسكرية للتأثير على الكرملين، مشيراً الى إن فرض حظر كامل على النفط الروسي يمكن أن ينهي الحرب في غضون شهر أو شهرين.

وكان الرئيس الروسي، بوتين، أقر الخميس أن العقوبات الاقتصادية الغربية أعاقت صناعة الطاقة الروسية، التي تعتبر المحرك الاقتصادي للبلاد.

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