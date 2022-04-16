2022/04/16 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت الشرطة الاتحادية ،اليوم السبت، القبض على أحد قياديي تنظيم “داعش” في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت في بيان ، إنه من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في بغداد وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء الآلي الاول أثناء التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين ضمن واجب سيطرة مطار بغداد من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب.

وأضافت أن الإرهابي تسلم مناصب قيادية مختلفة في عصابات داعش الإرهابية، موضحة أنه عمل ضمن ما يسمى “ولاية الفلوجة قاطع الجزيرة ” وعمل ايضاً أداري “بديوان الجند”.

وأكدت تسليم “الإرهابي” إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيطرة مطار بغداد تلقي القبض على احد قيادات تنظيم داعش) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيطرة مطار بغداد تلقي القبض على احد قيادات تنظيم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).