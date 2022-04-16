إحصائية جديدة بعدد العائلات العراقية المعاد تأهيلها من مخيم الهول

2022/04/16 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأحصت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، العائلات العائدة من مخيم الهول السوري التي أعيد تأهيلها وتم نقلها لمناطق سكناها في العراق.وقال مدير دائرة الفروع في وزارة الهجرة، علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مركز الجدعة للتأهيل النفسي والمجتمعي، خصص للعائدين من مخيم الهول برامج تأهيل ومن ثم إدماجهم في المجتمع من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة والمنظمات الشريكة".وأضاف عباس أنه "تم نقل 450 عائلة وتمت إعادة وتأهيل 170 منهم ونقلهم الى مناطق سكناهم، من بينها محافظة الأنبار بحدود 120 عائلة تمت إعادتها على دفعات"، مشيراً إلى أنه في "الأيام القليلة المقبلة ستتم إعادة المتبقين بعد أن تنتهي البرامج التي استهدفت هذه العوائل في مجال الاندماج والتأهيل النفسي".ولفت إلى أن "هناك تحديات نعمل على إزالتها بالتنسيق مع الشركاء والأجهزة الأمنية وخاصة جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن القومي والعشائر والسلطة المحلية".

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