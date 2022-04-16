اليوم.. وطني السلة يبدأ معسكره التدريبي في بغداد

2022/04/16 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يخوض المنتخب الوطني بكرة السلة، اليوم السبت، معسكراً تدريبياً في بغداد استعداداً للاستحقاقات المقبلة.وقال مدرب المنتخب الوطني محمد النجار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني سيبدأ اليوم أولى خطوات الاعداد لتصفيات كأس آسيا، حيث سينطلق المعسكر التدريبي مساء اليوم في قاعة الشعب ببغداد”.وأضاف أن “المعسكر سينطلق عند الساعة التاسعة مساءً، […]

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