تعرف على اغلى انواع البطيخ في العالم

2022/04/16 | 13:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتميز بطيخ دينسوك بقشرته القاسية ذات اللون الأخضر الداكن والذي يتحول للأسود أحيانا.

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