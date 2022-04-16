سينساكم الأبناء كما نسينا الأجداد - محمد حسين يونس

2022/04/16 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس لانني سوف يتم تجاهلي في مماتي كما تم في حياتي ..



وسيجرى دفني بدون ذكر ألا بكوني زوج أو والد فلانة أو فلان..



و من عائلة كذا ..و نسيب و قريب ..عائلات كذا ..و سيتم نسياني بعد أيام إن لم يكن ساعات ..



وتجاهل الجهد الذى بذلت و ما أنتجت خلال فترة عمرى الطويل ..



كما لو كنت دخانا ظهر للحظة ثم إختفي ..لذلك سأكتب بنفسي ..



ما أود أن يذكره الأخرون عندما يعلنون موتي .



لقد عشت لفترات طويلة تزيد عن ......





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