شاهد لحظة اشتعال حافلة ركاب على متنها فريق كرة قدم أمريكي في دقائق

2022/04/16 | 13:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كان فريق مونتانا ستيت مينز لاكروس لكرة القدم في طريق عودتهم بعد مباراة لهم، اتخذت رحلتهم منعطفًا غير متوقع، ففي غضون دقائق اشتعلت النيران في الحافلة التي كانوا يستقلونها.

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