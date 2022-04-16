2022/04/16 | 13:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل توقف التظاهرات مماطلة الاحزاب بتشكيل الحكومة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qol_qhwBV6c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل توقف التظاهرات مماطلة الاحزاب بتشكيل الحكومة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل توقف التظاهرات مماطلة الاحزاب بتشكيل الحكومة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).