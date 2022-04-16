الشمري: القوات الأمنية تضيق الخناق على داعش في كركوك

2022/04/16 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري ،اليوم السبت، إن عملية المطرقة الحديدية حققت نتائج جيدة وستستمر لحين تجفيف منابع الإرهاب.

وأوضح أن جهوداً تبذل من قبل قيادة الجيش لتضييق الخناق على العدو والقضاء عليه بالكامل، وأن القوات تمكنت منذ انطلاق العملية من العثور على مضافات وكميات من العتاد متنوعة، وتم تدميرها بالكامل.

وشدد على أن القوات الأمنية ستحقق نتائج كبيرة في الأيام المقبلة، إذ إن هناك تنسيقاً عالياً وجهوداً استخباراتية لتحديد أماكن وجود العدو من خلال الاستطلاع وطيران الجيش وقيادة القوة الجوية.

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