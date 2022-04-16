المنتجات النفطية: بعض المحطات تمارس سياسة لي الأذرع مع الوزارة

2022/04/16 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية احسان موسى بعض اصحاب محطات الوقود الاهلية بممارسة سياسة لي الاذرع مع وزارة النفط.

وقال موسى ان حجم تهريب الوقود يبلغ سبعة ملايين لتر في وقت تستهلك فيه البلاد ثلاثين مليون لتر من البنزين مبينا ان بعض المحطات تعود إلى متنفذين ويفتقد بعضها الاخر الى عدادات مصححة حرارية.

وأكد المسؤول النفطي ان رضوخ وزارة النفط يعني رضوخ الدولة أمام المتلاعبين لافتا الى ان إغلاق بعض المحطات الاهلية ابوابها لم يؤثر على الشركة.

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