الانواء الجوية تحدد سبب تصاعد الغبار في العراق - عاجل

2022/04/16 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضحت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، بشأن علاقة العواصف الترابية وتصاعد الغبار في الجو بانخفاض درجات الحرارة.

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "تصاعد الغبار يساهم بانخفاض درجات الحرارة لان الغبار سيشكل حاجزا لأشعة الشمس لذلك نلاحظ انخفاض درجات الحرارة عند تصاعد الغبار".

وأضاف، ان "سبب تصاعد الغبار هو هشاشة التربة بسبب قلة تساقط الامطار طوال الموسم الحالي وقلة الغطاء النباتي والمسطحات المائية".

وتابع الجابري، ان "انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأيام هو بسبب تقدم منخفض جوي من البحر المتوسط والذي صاحبته رياح شمالية غربية".

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