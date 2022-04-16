بالفيديو والصور ..

2022/04/16 | 13:56 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

لقي 11 شخصا بينهم تسعة معلمين، حتفهم في حادث سير جنوب بغداد، وفق ما أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، مرجعة السبب إلى السرعة.

ووقع الحادث ليل الجمعة السبت في منطقة تونس بمحافظة بابل.

وذكر مصدر في الشرطة أن المعلمين التسعة كانوا عائدين من مدينة كربلاء حيث تناولوا وجبة الإفطار....

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