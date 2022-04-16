زهرة برية تظهر مجددا بعد

2022/04/16 | 14:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد علماء زهرة برية في الإكوادور، كان يعتقد منذ فترة طويلة أنها انقرضت في أميركا الجنوبية، وفقا لصحيفة "الغارديان".

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