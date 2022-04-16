روسيا تضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على قائمة المحظورين

2022/04/16 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إنها حظرت دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدد من المسؤولين البريطانيين، إلى أراضيها.ومن بين المسؤولين الذين حظرت روسيا دخولهم لأراضيها، وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الدفاع بن والاس، وعشرة آخرين من أعضاء الحكومة والساسة البريطانيين.وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن الخطوة اتخذت “نظرا للتصرف […]

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