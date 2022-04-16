باقر الزبيدي للسياسيين: احسموها أيها السادة.. ولا تعقروها

2022/04/16 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر السياسي باقر جبر الزبيدي ،اليوم السبت، من ربيع عراقي قد يطيح بالنظام السياسي الحالي.

وقال في بيان إن حراكا شعبيا مميزا بدأ في بغداد ومحافظات اخرى للمطالبة في الاسراع بتشكيل الحكومة ومكافحة الفساد ومعالجة نظام الخدمات المعطل.

وأضاف الزبيدي أن على القوى السياسية ان تعي خطورة هذا الحراك الذي لن يتوقف، فنكون عندئذ أمام ربيع عراقي جديد.

وخاطب الزبيدي السياسيين: احسموها أيها السادة..



ولا تعقروها.

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