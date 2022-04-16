شرطة بغداد تعتقل ثلاثة ارهابيين في سيطراتها بالعاصمة

2022/04/16 | 14:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في سيطراتها بالعاصمة.وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز سيطرة ابو غريب الجديد القت القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حاولا النفاذ من السيطرة”، مبيناً انه “تم التأكد من اسميهما ضمن حاسبة المطلوبين […]

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