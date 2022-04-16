الصين تدخل لقاحين لمواجهة سلالة أوميركون الجديدة

2022/04/16 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت الصين، يوم السبت، الموافقة على اختبار لقاحين مرشحين لمكافحة السلالة “أوميكرون” من فيروس كوفيد-19.وقالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة “سينوفارم”، إن لقاحين مرشحين لمكافحة كوفيد-19 طورتهما وحدات في المجموعة لمكافحة السلالة أوميكرون، حازا على الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما، لاستخدامهما كجرعات تنشيطية في هونغ كونغ.وأوضحت المجموعة في […]

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