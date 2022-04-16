مالديني: غياب إبراهيموفيتش لمدة طويلة يمثل مشكلة للفريق

2022/04/16 | 14:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث باولو مالديني، المدير التقني لميلان، عن وضع الروسونيري في المنافسة على الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وقال مالديني، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “لم نخطط لدعم الهجوم في الميركاتو الشتوي.



شعرنا بأن الفريق قوي، حيث بدأنا العام بشكل جيد وحققنا نتائج جيدة للغاية”.

وأضاف: “أما بالنسبة لخط الدفاع، فإن كالولو تجاوز كل التوقعات، لكن يظل غياب إبراهيموفيتش لمدة طويلة يمثل مشكلة بالنسبة لنا”.

وتابع: “التعاقد مع أوريجي؟ مع بقاء 6 جولات، سأفكر فقط الآن في الموسم الحالي”.

وواصل: “معاناة ميلان في الجولات الأخيرة؟ تحدثنا أيضًا عن ذلك مع بيولي.



لا نعرف السبب الحقيقي، ربما هناك القليل من التوتر الذي لم يعتد عليه اللاعبون..



إن القليل منهم فقط سبق له المنافسة بقوة على البطولات”.

وختم: “أنباء بيع ميلان؟ أعرف القليل جدًا..



من الطبيعي أن تكون هناك عملية بيع في مستقبل ميلان..



لا أعرف متى ستكون هذه اللحظة، إلا أنه مع بقاء جولات قليلة، أعتقد أن من مصلحة الجميع محاولة الفوز بالدوري، كما أننا سنخوض نصف نهائي كأس إيطاليا”.

وزعمت تقارير، أمس الجمعة، أن صندوق “إنفست كورب” الاستثماري، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، يجري محادثات لشراء نادي ميلان.

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