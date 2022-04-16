يجب التحقيق بالاعتداء.. خبير أمني ينتقد موقف الحكومة من القصف التركي للقوات الامنية

2022/04/16 | 14:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد الخبير الامني والعسكري محمد البصري، اليوم السبت، موقف الحكومة وبعض الساسة من القصف التركي للقوات الامنية العراقية.وقال البصري في حديث لوكالة ايرث نيوز، “يبدو أن القصف التركي في نظر الحكومة العراقية والبعض من الساسة، يختلف عن القصف الايراني في اربيل ”.وأضاف البصري انهم “يعدون القصف التركي قصفا وطنيا سواء استهدف الحشد […]

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خبير أمني ينتقد موقف الحكومة من القصف التركي للقوات الامنية أولاً على ايرث نيوز.

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