2022/04/16 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بمصرع وأصابة 12 منتسباً في طبابة الحشد الشعبي بحادث سير في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “4 من منتسبي طبابة الحشد الشعبي لقوا مصرعهم واصيب 8 اخرين اثناء الواجب نتيجة حادث سير في منطقة عكاشات بقضاء الرطبة”.وأضاف المصدر انه “تم نقل الجثث […]

ظهرت المقالة الأنبار..



مصرع وأصابة 12 منتسباً في طبابة الحشد بحادث سير في الرطبة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار.. مصرع وأصابة 12 منتسباً في طبابة الحشد بحادث سير في الرطبة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار.. مصرع وأصابة 12 منتسباً في طبابة الحشد بحادث سير في الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).