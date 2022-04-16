2022/04/16 | 15:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقلصت حظوظ المدرب الهولندي فان مارفيك، لتدريب المنتخب الوطني العراقي خلال المرحلة المقبلة.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “حظوظ المدرب مارفيك تقلصت مع المنتخب الوطني، على الرغم من انه يتواجد ضمن المرشحين لقيادة اسود الرافدين”.واوضح ان “مارفيك لا يستوفي شروط اتحاد الكرة الباحث عن مدرب بعمر الـ55 عاماً كحد […]

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