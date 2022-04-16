معرض مصرفي في القشلة لاطلاع المواطنين على الخدمات المصرفية

2022/04/16 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

شهد مبنى القشلة في شارع المتنبي، وسط بغداد، معرضا مصرفيا لتثقيف المواطنين بشأن الخدمات المصرفية مثل القروض والوائع.

وذكرت رابطة المصارف الخاصة، أنها اقامت المعرض بالتعاون مع البنك المركزي، لاطلاع المواطنين على الخدمات المصرفية من قروض وودائع استثمارية ودفع الكتروني وغيرها.

وأشارت الى أن المعرض اقيم أمس الجمعة وسيستمر اليوم السبت، من الساعة التاسعة مساءا وحتى منتصف الليل.

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