روسيا تحجب

2022/04/16 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" أن هيئة مراقبة الاتصالات الروسية قررت حظر خدمتها باللغة الروسية بعد أن نشرت تقريرا عن غزو موسكو لأوكرانيا.

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