ثورة منتظرة في دوري أبطال أوروبا.. تعرف على أحدث التعديلات

2022/04/16 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” للقيام بتغييرات جديدة على منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم انطلاقاً من عام 2024، وذلك بزيادة عدد الفرق المشاركة والمباريات، إضافة إلى زيادة المداخيل وقيمة الجوائز.

وينوي “يويفا” استحداث قاعدة تسمح بدعوة فريقين للمشاركة في دوري الأبطال بضوابط محددة.

لمن الأولوية؟

الأولوية في القاعدة المقترحة، وفقاً لتقارير صحفية، ستكون للأندية التاريخية في القارة العجوز التي تملك سجلاً مميزاً في دوري أبطال أوروبا، وصاحبة الترتيب الأفضل في تصنيف “يويفا”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لمنح هذه الأندية فرصة المشاركة في الشامبيونزليج وعدم حرمانها من البطولة في حال مرورها بموسم سيئ محلياً، وإخفاقها في التأهل.

ما معايير توزيع البطاقتين؟

يجب أن يكون النادي الحاصل على البطاقة في المركز الذي يأتي مباشرة بعد الفرق التي تأهلهت إلى المنافسة الأوروبية من الدوري المحلي.

على سبيل المثال إذا احتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه لن يتمكن من الحصول على بطاقة الدعوة لأن الأولوية هنا ستكون لصاحب المركز الخامس الذي يأتي مباشرة بعد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للبطولة.

ما القواعد التي يستند إليها تصنيف يويفا؟

يعتمد التصنيف على نتائج الأندية في آخر خمس سنوات مضت في المسابقات الأوروبية، إذ يتم احتساب الانتصارات والتقدم في الأدوار إضافة إلى الألقاب.



وهو نفس المبدأ المعتمد في تحديد المستويات في قرعة دوري أبطال أوروبا.

ولن يسمح لأي بلد بتجاوز الحد الأقصى من الفرق المشاركة في المسابقات الأوروبية المختلفة.



وفي حال منح بطاقة دعوة لفريق من إحدى البلاد للتواجد في دوري الأبطال فإنه سيكون على حساب فريق آخر من البلد نفسه يشارك في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

متى سيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ؟

يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع اللمسات الأخيرة على الطريقة التي سيتم اعتمادها بخصوص القاعدة الجديدة.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أليكسندر تشيفيرين قد أكد، منذ أيام قليلة، أن بعض الأخبار في هذا الخصوص سيعلن عنها في خلال شهر.

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