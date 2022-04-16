فوز كاسح.. انتخاب مؤيد اللامي نقيباً للصحفيين العراقيين لدورة رابعة (وثائق)

2022/04/16 | 15:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز مؤيد اللامي، اليوم السبت،

بانتخابات نقابة الصحفيين التي جرت يوم

أمس الجمعة، بعد حصوله على أعلى

الأصوات.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن "مؤيد

اللامي، فاز بانتخابات نقابة الصحفيين

التي جرت يوم أم

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