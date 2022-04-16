ردا على العقوبات.. روسيا تحظر دخول بوريس جونسون ووزراء بريطانيين إلى أراضيها

2022/04/16 | 15:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أنها تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون و وزراء بحكومته إلى أراضيها ردا على العقوبات التي فرضتها لندن بحق مسؤولين روس.

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