التخطيط تكشف عن المشاريع الجديدة المقرر اقامتها هذا العام

2022/04/16 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، ان مشاريع الخدمات للعام الحالي في البصرة (المشاريع الجديدة) هو من اختصاص المحافظة وعلى الأخيرة رفع المشاريع المراد تنفيذها للوزارة لغرض النظر فيها.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ (بغداد اليوم) ان "الاولويات لدى الوزارة هو ان تكتمل المشاريع في البصرة وباقي المحافظات كون هناك مشاريع مستمرة بالمحافظات ويجب أن تكتمل، بعدها يصار الى تهيئة مشاريع جديدة لغرض التنفيذ بعد الالتزام بتكملة المشاريع الموجودة على الأرض".

وعن تنفيذ المشاريع المتعلقة ببطولة الخليج في البصرة بين الهنداوي ان "الوزارة لا تمانع تنفيذ اي مشروع وعلى حكومة البصرة تقديم ما تراه مناسب لغرض اطلاع الوزارة لغرض اتخاذ القرار بشان تلك المشاريع".

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