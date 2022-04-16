2022/04/16 | 15:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

غرقت، اليوم السبت، سفينة شحن تجارية تنقل 750 طناً من الوقود تعرضت لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم اجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص، على ما أفادت محكمة محلية.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب-شرق):”غرقت السفينة اليوم في المياه التونسية”.

وأضاف “حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود” موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع “لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوّث“.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق سفينة تحمل 750 طنًا من الوقود في المياه التونسية.. ومخاوف من تلوث شامل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق سفينة تحمل 750 طنًا من الوقود في المياه التونسية.. ومخاوف من تلوث شامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).