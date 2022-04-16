بالفيديو.. السفيرة الأمريكية السابقة لدى الكويت متحمسة للعمل في العراق

2022/04/16 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الكويت، آلينا رومانوسكي، رسالة إلى أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، والشعب الكويتي، وذلك بمناسبة انتهاء مهامها في الكويت.

وعلى صفحة السفارة في “تويتر”، ودعت آلينا رومانوسكي الكويت، أميراً وشعباً، جراء نهاية مهمتها وانتقالها إلى العراق حيث ستمثل واشنطن ببغداد.

وفي مقطع فيديو لها، قالت آلينا: “قبل أن أنهي فترتي كسفيرة للولايات المتحدة في الكويت، أود أن أعرب عن مدى امتناني لكل ما أنجزناه في العامين الماضيين”.

واختتمت آلينا رومانوسكي أنا متحمّسة لبدء عملي الجديد كسفيرة للولايات المتحدة في العراق.

السفيرة الأمريكية السابقة لدى الكويت : “متحمسة للعمل في العراق”#العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/kYR2Q5BLGO

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) April 16, 2022

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