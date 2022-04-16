الاردن يخطط لنهب نفط البصرة

2022/04/16 | 15:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / احمد كاظم ملك الأردن و رئيس وزراءه طالبا الحكومة العراقية بالإسراع بتنفيذ ما يلي لنهب العراق في المجالات التالية: أولا: العراق يبيع 10000 برميل نفط بوميا بسعر مخفض 16 دولارا للبرميل الواحد أي خسارة 160 الف دولارا يوميا مع ان رئيس الحكومة يستجدي المال من كل من هب ودب بسبب افلاس الخزينة الذي […]

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