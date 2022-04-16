وزير سابق يحذر القوى المسؤولة عن تشكيل الحكومة: التظاهرات قد تعود وتسقط النظام

2022/04/16 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر سياسي ووزير سابق، اليوم السبت، من

ربيع عراقي قد يطيح بالنظام السياسي

الحالي.

وقال السياسي والوزير السابق باقر جبر

الزبيدي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "حراكا شعبيا مميزا بدأ في

بغداد والحل

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