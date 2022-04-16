احكام بالحبس والسجن بحق مسؤولين عراقيين

2022/04/16 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

السبت، عن صدور أحكامٍ بالسجن والحبس

بحق ثلاثة مديرين في ديوان محافظة بابل

وبلدية الحلة سابقاً، مُبينةً تعاطي

المُدانين للرشوة وارتكابهم ما يخالف

واجباتهم الوظيفيـة.

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