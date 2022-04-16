سيطرة مطار بغداد تطيح بقيادي في تنظيم

2022/04/16 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت،

القبض على أحد قياديي تنظيم "داعش" في

العاصمة العراقية بغداد.

وقالت في بيان تلقته وكالة نون الخبرية،

إنه من خلال المتابعة الأمنية المستمرة

لقطعات الشرطة الاتحادية

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