السامرائي يبارك لمؤيد اللامي انتخابه نقيبا للصحفيين العراقيين

2022/04/16 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بارك رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، اليوم السبت، لمؤيد اللامي، لانتخابه نقيبا للصحفيين العراقيين.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "نبارك للإخوة والأخوات في نقابة الصحفيين إنجاز انتخاباتهم".

وأضاف: "نهنيء الاخ مؤيد اللامي لتجديد انتخابه نقيبا للصحفيين العراقيين ونائبيه ولأعضاء النقابة واللجان".

وتابع: "متمنين لهم التوفيق في مهامهم لدعم الكلمة الحرّة وحماية الحريات العامة".

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