بعد عواصف ترابية.. العراق في انتظار هطول أمطار نهاية الأسبوع الحالي

2022/04/16 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع راصد جوي، اليوم السبت، ان تهطل

الأمطار في عدد من مدن البلاد مطلع

الأسبوع المقبل بعد فترة انقطاع.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في

منشور على فيس بوك، تابعته وكالة نون

الخبرية، أن الصور الملتقطة صبا

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