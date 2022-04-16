المنافذ: تسيهل دخول (41) الف طن من مادة الرز عبر ام قصر الجنوبي

2022/04/16 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، تسهيل دخول (41) الف طن من مادة الرز عبر منفذ ميناء ام قصر الجنوبي.وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن الغذائي في البلاد، باشرت هيأة المنافذ الحدودية المتمثلة بمديرية منفذ […]

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