المقف الوبائي الي مي لجائحة كورونا في البلاد

2022/04/16 | 16:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن تلقي 1920 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

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