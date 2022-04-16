الكاظمي يفاجئ امريكا والعالم بهدف حكومته في ولاية ثانية

2022/04/16 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

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كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن أهداف حكومته في حال حصوله على ولاية ثانية ..



مؤكدا خلال حوار مع صحيفة واشنطن بوست، ضرورة التعاون العراقي الأمريكي الذي خلّص العراق من الاستبداد..



مشددا على الاستمرار في نهج ملاحقة السلاح المنفلت ودعم سيادة العراق.

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