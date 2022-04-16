سيطرة سعودية وغياب عراقي.. تعرف على التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

2022/04/16 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيطر لاعبو الهلال والتعاون على التشكيلة المثالية للجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا لعام 2022 في منطقة الغرب، بحضور 6 لاعبين دفعة واحدة من أصل 11 لاعباً، بواقع 3 لاعبين من الهلال و3 لاعبين من التعاون.وحضر ثلاثي الهلال جوستافو كويلار، محمد كنو، وياسر الشهراني في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة، بالإضافة لثلاثي التعاون […]

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تعرف على التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا أولاً على ايرث نيوز.

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