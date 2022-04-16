شخصيات ثورية في تاريخنا الإسلامي - كريم محمد الجمال

2022/04/16 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال السفيرومن اكثر الشخصيات في تاريخ الاسلام احسانا واخلاصا ووفاءا مسلم بن عقيل بن ابي طالب الهاشمي رضي الله عنه وكانت زوجته السيدة رقية بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنها وكان قويا شجاعا واتاه الله عزوجل فضلا انه يرفع الرجل بيده فيلقيه ارضا مثل موسي عليه السلام وقال عنه ابو هريرة (ما رايت من ولد عبد المطلب اشبه بالنبي من مسلم بن عقيل ).وشارك في صفين وكان علي ميمنة الجيش وبعد وفاة معاوية رضي الله ع ......





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