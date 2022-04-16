2022/04/16 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، تسهيل دخول 41 ألف طن من مادة الرز عبر منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن الغذائي في البلاد باشرت هيئة المنافذ الحدودية المتمثلة بمديرية منفذ ميناء ام قصر الجنوبي ومركز كمرك ام قصر الجنوبي وجميع الدوائر العاملة ذات الصلة بتسهل دخول (41) الف طن من مادة الرز من اجل دعم الاسواق العراقية بالمواد الغذائية الضرورية، وذلك بعد اجراء الفحوصات والكشف الدقيق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك".

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