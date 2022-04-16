الحشد يصدر بياناً يخص استشهاد 4 من منتسبيه بحادث في الرطبة

2022/04/16 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، بياناً يخص استشهاد 4 من منتسبيه بحادث في الرطبة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ببالغ الحزن وصادق المواساة نزف أربعة من ابطال مديرية الطبابة الذي ارتقوا هذا اليوم اثناء حادث سير وهم في طرق الواجب غربي الانبار".

وتابعت: "نعزي المديرية وذوي الشهداء الابطال (قحطان ناجي علوان سعيد، نافع مهدي منشد دلي، خالد صادق علوان خضير، احمد محمد مهدي سعيد) وندعو الباري عز وجل ان يمن على رفاقهم الجرحى بالشفاء العاجل".

وجددت الهيئة: "العهد بهذه المناسبة الاليمة التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم على مواصلة الدرب لحفظ امن المدن التي تحررت بالدماء والتضحيات".

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