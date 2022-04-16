معلمين في مدرسة واحدة.. مصرع واصابة 17 شخصاً بحادث سير في بابل

2022/04/16 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن

وفاة ١٣ شخص وإصابة أربعة آخرين كحصيلة

أولية في حادث سير مروري شمالي

المحافظة، فيما أشارت الى إتخاذ كافة

الاجراءات القانونية حول الحادث.





وقالت القيادة، في بي

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