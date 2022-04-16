الصحة تسجل تراجع بوفيات وإصابات كورونا اليومية في العراق

2022/04/16 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة ،اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الصحة، 102 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 597 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالة واحدة في عموم محافظات البلاد”، وأن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 1920”.

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