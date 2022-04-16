أحزاب العراق .. مفاجآت في العلاقات قبل تشكيل الحكومة

2022/04/16 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ما آلت إليه نتائجُ التوافقات بين القوى السياسية، وما ستشهده الأيام المقبلة من تغييرٍ في مواقفِ بعض الأحزاب والكتل والأثر على تشكيل الحكومة المقبلة.

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