2022/04/16 | 16:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ “تويوتا وهوندا ونيسان ومازدا وسوبارو وسوزوكي..إلخ”، جميعهم سيارات يابانية لشركات عملاقة في السوق العالمي، ولكن وراء كل اسم منهم قصة.تويوتا..الأكبر في العالم تأسست شركة تويوتا للسيارات على يد أحد أهم أعلام اليابان كيشيرو تويودا Kiichiro Toyoda، الذي ولد في 11 يونيو/حزيران 1894 وتوفي في 27 مارس/آذار 1952.كان ابن مؤسس […]

ظهرت المقالة من الفقر والفشل إلى قمة النجاح والثراء..



8 أشخاص أسسوا صناعة السيارات اليابانية أولاً على ايرث نيوز.

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