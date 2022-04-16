نائب يتهم رئاسة البرلمان بالالتفاف على النصوص الدستورية

2022/04/16 | 16:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة تصريف الاعمال ليس من صلاحياتها تقديم قانون الموازنة الاتحادية.

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