نسبة اصابات كورونا في العراق تتراجع لأقل من 3%

2022/04/16 | 16:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تراجعت نسبة الاصابة بفيروس كورونا في العراق لتسجل 2.9%، اي اقل من النسبة المستقرة خلال الفترة الماضية.واظهر الموقف الوبائي تسجيل 102 اصابات جديدة بفيروس كورونا، باجراء 3447 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة 2.9% فقط.

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